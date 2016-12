Der Hortus Vitalis ist ein einzigartiger Erlebnispark, ein Ausflugsziel für jung und alt in Bad Salzuflen. Auf einem riesigen Gelände erwartet Sie einer der größten Irrgarten Europas mit vielen Freizeitangeboten, in einer an die englische Gartenkultur angelehnten, liebevoll gestalteten Naturlandschaft in der wunderschönen Region Lippe.